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Президент Мексики обсудила с Трампом вопросы миграции

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщила в социальных сетях, что у нее состоялся разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом.

По ее словам, она сообщила Трампу, что сейчас множество мигрантов не прибывает к границе США, потому что они остаются в Мексике.

"Мы также говорили об укреплении сотрудничества по вопросам безопасности в рамках нашего суверенитета и кампании, которую мы проводим в стране, чтобы предотвратить потребление фентанила", - написала Шейнбаум.

Трамп и Шейнбаум поговорили после того, как избранный президент пообещал массовое повышение тарифов на товары, поступающие из Мексики, Канады и Китая, начиная с первого дня работы его администрации.

"20 января (день инаугурации - ИФ) (...) я подпишу все необходимые документы, чтобы взимать с Мексики и Канады 25-процентный тариф на все товары, ввозимые в Соединенные Штаты", - написал он в социальных сетях.

Трамп добавил, что через Мексику и Канаду в Америку едут тысячи людей, что приводит к невиданному ранее уровню преступности и наркомании.

Он заявил, что это будет продолжаться "до тех пор, пока наркотики, в частности фентанил, и все нелегальные иностранцы не прекратят вторжение в нашу страну", добавив, что и Мексика, и Канада могут легко решить эту давнюю проблему.

Мексика США Дональд Трамп Клаудия Шейнбаум
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