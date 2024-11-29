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Израиль за 14 месяцев ликвидировал около 3 тыс. бойцов "Хезболлы"

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Израильские военные за 14 месяцев боевых действий с "Хезболлой" атаковали свыше 12,5 тыс. объектов этого движения, сообщает в пятницу The Times of Israel со ссылкой на статистику Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В частности, под удары попали 1,6 тыс. командных пунктов и 1 тыс. складов с оружием. Военнослужащие также провели более 100 специальных операций.

Потери "Хезболлы" в ЦАХАЛ оценивают минимум в 2,5 тыс. человек, максимум - примерно в 3,5 тыс. человек. Среди погибших - лидер "Хезболлы" Хасан Насралла и 13 членов высшего руководства группировки. Кроме того, в ЦАХАЛ отчитались о ликвидации 136 командиров различных рангов.

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Помимо того, в ЦАХАЛ сообщили, что конфисковали 12 тыс. взрывных устройств и беспилотников, 13 тыс. реактивных снарядов, ракетных установок, противотанковых и зенитных систем, 120 тыс. средств коммуникации.

Израильские военные и "Хезболла" 27 ноября прекратили боевые действия. Стороны договорились, что армия Ливана восстановит контроль над приграничными с Израилем районами, а силы "Хезболлы" отступят примерно на 40 км от израильско-ливанской границы.

При этом израильские военные предупреждали, что оставляют за собой право в случае возникновения опасности открывать огонь по предполагаемым позициям "Хезболлы".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что приказал израильской армии готовиться к "интенсивной войне" в случае нарушения "Хезболлой" режима прекращения огня.

Хроника 07 октября 2023 года – 29 ноября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Ливан Хезболла
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