Израиль впервые после объявления прекращения огня нанес авиаудар по Ливану

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Израильские военные в четверг нанесли авиаудар по объекту в южной части Ливана, на котором израильская армия обнаружила признаки активности ливанского шиитского движения "Хезболла".

"Некоторое время назад была выявлена террористическая активность на объекте, используемом "Хезболлой" для хранения ракет средней дальности на юге Ливана. Удар израильских ВВС предотвратил угрозу", - говорится в сообщении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), размещенном в телеграм-канале.

В ЦАХАЛ отметили, что израильские военные "сохраняют присутствие на юге Ливана и принимают меры по пресечению нарушений соглашения о прекращении огня".

Ливанский телерадиоканал LBCI со ссылкой на заявление ливанской армии сообщает, что в среду и четверг Израиль "несколько раз нарушил соглашение". По данным ливанских военных, эти нарушения включали "воздушные атаки, а также нападения на ливанскую территорию с использованием различных видов оружия".

Ранее в четверг военнослужащие ЦАХАЛ открыли огонь в районе поселка Маркаба на юге Ливана, два человека получили ранения. Как сообщили в ЦАХАЛ, "группа подозрительных лиц прибыла на транспортных средствах" в закрытую зону на юге Ливана и нарушила условия перемирия. После этого израильские военные открыли огонь в их сторону.

Израильские военные и "Хезболла" 27 ноября прекратили боевые действия. Стороны договорились, что армия Ливана восстановит контроль над приграничными с Израилем районами, а силы "Хезболлы" отступят примерно на 40 км от израильско-ливанской границы.

При этом израильские военные предупреждали, что оставляют за собой право в случае возникновения опасности открывать огонь по предполагаемым позициям "Хезболлы".

Представитель Временных сил ООН в Ливане Андре Тененти заявил LBCI, что миротворцы останутся в их зоне ответственности на юге. Тененти добавил, что они будут способствовать стабилизации ситуации в соответствии с резолюцией СБ ООН 1701 и поддерживать ливанских военных при их развертывании на пограничных территориях.