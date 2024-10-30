Посол ЕС заявил о беспрецедентном регрессе у Грузии для стремления вступить в Евросоюз

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Глава представительства Евросоюза в Грузии Павел Герчинский считает, что Грузия демонстрирует беспрецедентный для стремящейся вступить в ЕС страны спад в осуществлении шагов по направлению к членству в союзе.

"Статус кандидата в члены ЕС Грузии был предоставлен в том смысле, что будут предприняты девять шагов, которые в основном связаны с верховенством закона и демократией. К сожалению, со стороны грузинского руководства не хватило политической приверженности для проведения необходимых реформ", - заявил он на брифинге.

По его словам, "судя по отчету за предыдущий год, Грузия добилась незначительного прогресса по большинству из девяти шагов".

"Сегодняшний отчет (опубликованный 30 октября Еврокомиссией отчет о расширении) показывает явное отставание от шагов, которые касаются борьбы с дезинформацией, политической поляризацией, выборов и прав человека. В докладе также говорится, что произошел спад в наиболее важной части, касающейся судебной власти и основных прав. Позвольте мне сказать ясно: это беспрецедентно для страны, которая стремится к членству в ЕС", - сказал он.