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В ЕС разочарованы решением Грузии приостановить переговоры по вступлению в союз

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Посол Евросоюза в Тбилиси Павел Герчинский заявил, что незаинтересованность Грузии в ближайшие четыре года идти по пути интеграции в ЕС и решение властей страны временно остановить переговоры о членстве вызывают крайнее разочарование.

"Мы открыли дверь Евросоюза Грузии, Украине и Молдавии. Из этих стран Украина и Молдавия продвигаются вперед. Что же касается Грузии, мы услышали вчера, что она не заинтересована идти по пути интеграции в Европейский союз в ближайшие четыре года. Это суверенное решение грузинских властей, которое вызывает крайнее разочарование", - заявил Герчинский журналистам в пятницу.

Он отметил, что грузинский народ должен сам решить, какой он хочет видеть свою страну.

Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси не начнет переговоры с Брюсселем о вступлении в Евросоюз до 2028 года и отказывается на этот период от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.

Евросоюз Ираклий Кобахидзе Грузия ЕС
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