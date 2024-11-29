Сирийские военные заявили о сдерживании наступления антиправительственных группировок

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Сирийские военные в пятницу заявили, что их силы успешно отбивают крупное наступление боевиков антиправительственных группировок в провинциях Алеппо и Идлиб. Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление сирийской армии.

"Наши силы продолжают отражать крупное наступление вооруженных боевиков террористических группировок", - говорится в заявлении сирийских военных.

Согласно заявлению, военнослужащим Сирии "удалось вернуть контроль над некоторыми позициями" в Алеппо и Идлибе.

По данным агентства Associated Press (AP), сирийским военным также удалось уничтожить несколько беспилотников, принадлежавших антиправительственным группировкам.

При этом ранее в пятницу агентство сообщало со ссылкой на командиров боевиков, что их подразделения сумели в некоторых местах прорваться на территорию города Алеппо. Подтверждений этих данных из других источников не поступало. Кроме того, по утверждению боевиков, им удалось продвинуться к городу Серакиб в провинции Идлиб, который, как отмечает AP, является "стратегически важным пунктом для линий снабжения Алеппо".

Накануне сирийские и турецкие СМИ сообщали о боях вооруженных сил Сирии с антиправительственными формированиями в провинциях Алеппо и Идлиб.

Однако, по информации телеканала "Аль-Маядин", в четверг сирийские военные начали контрнаступление на юго-востоке провинции Идлиб с целью вернуть утраченные ранее позиции. Операция сопровождалась ракетными ударами, которые должны помешать напавшим вернуться на важнейшие позиции. Также шел интенсивный ракетный обстрел командного центра неприятеля, возглавляемого террористической организацией "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ), западнее Алеппо и линий снабжения к югу от Идлиба.

Активные бои шли в провинции Алеппо – в районе городов Анадан и Хан аль-Асал, соответственно севернее и западнее административного центра провинции. Сирийская авиация атаковала командный пункт врага на окраине города Мари на севере провинции Алеппо, нанеся серьезный ущерб антиправительственным силам, отмечает "Аль-Маядин".

В провинции Идлиб, по информации телеканала, группировки не смогли продвинуться дальше к международному шоссе M5, которое соединяет Дамаск и Алеппо. Сирийская оппозиция также пытается пробиться к деревне Хан ас-Сабиль, но ее удерживают войска.

В четверг замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан 1 ранга Олег Игнасюк сообщил, что незаконные вооруженные формирования, связанные с террористической организацией "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), напали на подконтрольную сирийскому правительству территорию в провинциях Алеппо и Идлиб.

"Сирийская Арабская Армия ведет упорные бои при поддержке Воздушно-космических сил России. За прошедшие сутки атакующие террористические организации понесли существенные потери в технике и личном составе. Уничтожено не менее 400 боевиков", - сообщил он.