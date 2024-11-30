Поиск

Глава МИД Турции заверил, что Анкара не имеет отношения к боям в Сирии

Глава МИД Турции заверил, что Анкара не имеет отношения к боям в Сирии
Антиправительственные группировки боевиков в Алеппо
Фото: Izettin Kasim/Anadolu via Getty Images

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Турецкие власти не имеют отношения к боям между сирийской армией и антиправительственными формированиями в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

"Мы не допустим, чтобы террористы образовали свое государство на территории Сирии", - приводят слова Фидана ближневосточные СМИ.

Он заверил, что Турция не участвует в конфликте и примет меры на случай новой волны беженцев из Сирии.

На этой неделе антиправительственные формирования начали наступление в Идлибе и Алеппо. Им удалось быстро взять под контроль ряд населенных пунктов. Командование мятежников утверждает, что контролирует, в частности, существенную часть города Алеппо, в том числе центральные кварталы. Аэропорт города закрыт.

Сирийские военные заявляли, что проводят контрудары по позициям мятежников.

Алеппо Идлиб Турция Хакан Фидан Сирия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Премьер Грузии обещал не допустить реализации сценария украинского майдана в стране

ЦЕРН прекратил сотрудничество с Россией и Белоруссией

ЦЕРН прекратил сотрудничество с Россией и Белоруссией

В офисах компании "Яндекс такси" в Киргизии прошли обыски

В офисах компании "Яндекс такси" в Киргизии прошли обыски

В Тбилиси на акции протеста задержаны 107 участников, пострадали 10 полицейских

В Тбилиси на акции протеста задержаны 107 участников, пострадали 10 полицейских

Что случилось этой ночью: суббота, 30 ноября

Обострение палестино-израильского конфликта

Делегация ХАМАС отправится в Египет на переговоры о прекращении огня в Газе

Ким Чен Ын заявил о поддержке действий РФ в защиту суверенитета

Ким Чен Ын заявил о поддержке действий РФ в защиту суверенитета

Белоусов заявил, что РФ и КНДР заинтересованы в развитии союзнических отношений

Полиция оттеснила протестующих от здания парламента в Тбилиси

Участники протеста в Тбилиси ломают ворота одного из входов в парламент

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });