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Главы МИД РФ и Турции в телефонном разговоре обсудили обстановку в Сирии

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, стороны обсудили ситуацию в Сирии.

"В центре беседы была складывающаяся обстановка в Сирии. С обеих сторон высказана серьезная обеспокоенность опасным развитием ситуации в САР в связи с военной эскалацией в провинциях Алеппо и Идлиб", - говорится в сообщении МИД РФ.

Как сообщили на Смоленской площади, "была подтверждена необходимость координации совместных действий в целях стабилизации обстановки в САР, в первую очередь с задействованием потенциала "Астанинского формата".

Алеппо Идлиб Сирия МИД РФ Сергей Лавров МИД Турции Хакан Фидан
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