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Путин и Эрдоган по телефону подробно обсудили Сирию

Они отметили важность дальнейшей плотной координации России, Турции и Ирана ради нормализации обстановки в САР

Путин и Эрдоган по телефону подробно обсудили Сирию
Владимир Путин
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по телефону подробно обсудили последние события в Сирии, сообщает сайт Кремля.

Путин подчеркнул необходимость скорейшего прекращения террористической агрессии против сирийского государства со стороны радикальных группировок и оказания всемерной поддержки усилиям законных властей по восстановлению стабильности и конституционного порядка на всей территории страны, "в частности, и с использованием имеющихся у Анкары возможностей в регионе", сказано в пресс-релизе.

Президенты в связи с этим высказались за укрепление взаимодействия как в двустороннем формате, так и в рамках Астанинского процесса.

"Отмечено ключевое значение дальнейшей плотной координации России, Турции и Ирана в деле нормализации обстановки в Сирии", - сообщили в Кремле.

Стороны договорились и дальше контактировать друг с другом в контексте поиска шагов по деэскалации кризиса.

Кроме того президенты обсудили и вопросы дальнейшего развития российско-турецкого взаимовыгодного сотрудничества с упором на торгово-экономическую и энергетическую составляющие.

Как сообщило Anadolu со ссылкой на офис турецкого президента, Эрдоган сказал Путину, что Анкара поддерживает территориальную целостность Сирии и работает над содействием установления долгосрочного мира в стране. При этом турецкий лидер сказал, что сирийские власти должны заняться политическим решением кризиса.

По словам Эрдогана, "предотвращение вреда гражданскому населению является наиболее важным вопросом в контексте последних событий в Сирии". Анкара со своей стороны "делает все возможное для восстановления спокойствия в Сирии".

Эрдоган добавил, что Турция продолжит придерживаться "решительной позиции в борьбе с террористической организацией "Рабочая партия Курдистана" (РПК) и ее приспешниками, которые пытаются воспользоваться последними событиями в Сирии в своих интересах".

Реджеп Тайип Эрдоган Иран Владимир Путин Сирия Турция
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