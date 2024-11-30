США приостанавливают стратегическое партнерство с Грузией

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты приостановили стратегическое партнерство с Грузией в связи с решением Тбилиси отложить процесс вступления в Евросоюз и применением силы против протестующих, заявил в субботу представить госдепа Мэтью Миллер.

"США вместе с ЕС сожалеют о решении партии "Грузинская мечта" приостановить вступление в ЕС. Мы осуждаем применение чрезмерной силы против грузин... В связи с этим мы приостановили наше стратегическое партнерство с Грузией", - написал он в социальной сети.

В Грузии проходят протесты в связи с тем, что правящая партия "Грузинская мечта" заявила о приостановке переговоров о членстве с Евросоюзом до 2028 года.

Акции протеста были организованы через соцсети. Их участники заявляют, что не признают политических лидеров ни во власти, ни в оппозиции. Журналистам молодые люди говорят, что хотят европейского будущего для Грузии.

Уже третий день подряд люди собираются в Тбилиси перед зданием грузинского парламента без трибуны и выступлений. Также ранее в субботу группа агрессивно настроенных людей ворвалась в фойе Общественного телевидения Грузии и потребовала допуск к прямому эфиру.

МВД Грузии в субботу сообщило о задержании 29-30 ноября 107 участников акции протеста, пострадали 10 полицейских.