В Тбилиси протестующие попытались поджечь здание парламента

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Участники акции протеста в Тбилиси бросают в разбитые окна парламента Грузии бутылки с зажигательной смесью, огонь потушили, передает корреспондент "Интерфакс".

Манифестанты также наносят надписи на здание парламента, среди них большими буквами "революция" на грузинском языке.

Кроме того, протестующие возводят на проспекте Руставели баррикады из вырванных оград. Не прекращается стрельба из пиротехники.

Рядом с грузинским парламентом находятся полицейские, включая спецназ, они пока не вытеснениют протестующих с проспекта Руставели.

Протесты в Грузии начались после решения правящей партии "Грузинская мечта" отложить переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 года.