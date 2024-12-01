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Кобахидзе заявил о подрыве доверия грузинского общества к европейским институтам

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обратил внимание на отсутствие осуждения со стороны Евросоюза системного насилия со стороны участников акций протеста в Тбилиси, и это, по его словам, подрывает доверие грузинского общества к европейским структурам.

"Подобные факты наносят серьезный вред доверию грузинского общества к европейским институтам. Сегодня очевидно, что ложь и несправедливость глубоко внедрились в европейские структуры. Это выражается и в том, что, несмотря на в целом позитивную оценку БДИПЧ/ОБСЕ парламентских выборов, европейские структуры до сих пор не признали их", - сказал он в воскресенье на брифинге.

По его словам, распространяется и ложь из Брюсселя, что якобы Грузия приостановила процесс евроинтеграции.

"Мы заявляем, что не приостанавливали процесс евроинтеграции. Хочу сказать послу Евросоюза Павлу Герчинскому, положите на стол документ о начале переговоров по членству Грузии в Евросоюз, и я сегодня же подпишу его", - сказал Кобахидзе.

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Он также прокомментировал заявление Вашингтона о приостановке стратегического партнерства США с Грузией.

"Уходящая администрация США хочет оставить тяжелое наследство новой администрации. Это делается не только в отношении Грузии, но и в отношении Украины. Мы дождемся новой администрации и поговорим с ней по всем вопросам", - сказал Кобахидзе.

Ранее премьер Грузии заявил, что происходящие в последние дни в Тбилиси акции протеста не являются мирными, инициаторами насилия были их участники.

В воскресенье телекомпания "Рустави 2" со ссылкой на МВД сообщила, что полиция в ходе акции протеста 30 ноября - 1 декабря задержала в Тбилиси 50 человек, десять из них были освобождены под подписку.

Протесты в Тбилиси

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Евросоюз ЕС Грузия Ираклий Кобахидзе
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