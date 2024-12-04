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Германия отказалась от кредитного сотрудничества с действующим правительством Грузии

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Германия отказалась от предоставления на государственном уровне кредитной поддержки Грузии по политическим мотивам, сообщила в соцсети министр по вопросам экономического сотрудничества ФРГ Свенья Шульце.

"С этим правительством (Грузии - ИФ) сотрудничество в целях развития больше не может быть осмысленно реализовано. Все проекты в Грузии находятся на рассмотрении. Новые проекты не будут реализованы и кредитные соглашения не будут подписаны", - написала она.

"Мы можем предпринять дополнительные шаги в координации с Евросоюзом и нашими партнерами", - добавила министр.

Германия - один из основных двусторонних кредиторов Грузии, на 1 октября внешний долг Грузии перед ФРГ составил $617,6 млн (на 1,6% меньше по сравнению с началом года), что составляет около 7% от общей суммы грузинского внешнего госдолга ($9,03 млрд).

На прошедших 26 октября парламентских выборах в Грузии снова победила правящая партия "Грузинская мечта". Итоги выборов не признали оппозиция, президент Грузии Саломе Зурабишвили, ЕС и США. 28 ноября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна до 2028 года не будет ставить вопроса об открытии переговоров по вступлению в Евросоюз, а также до конца 2028 года отказывается от любых бюджетных грантов со стороны Евросоюза. После этого в Тбилиси и других крупных городах Грузии продолжаются массовые акции протеста.

Германия Грузинская мечта Евросоюз Свенья Шульце
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