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Трамп решил назначить советником по Ближнему Востоку миллиардера Массада Булоса

Трамп решил назначить советником по Ближнему Востоку миллиардера Массада Булоса
Массад Булос и Дональд Трамп
Фото: АР/ТАСС

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп в воскресенье объявил о намерении назначить предпринимателя ливанского происхождения Массада Булоса своим старшим советником по Ближнему Востоку.

Он написал в соцсети Truth Social, что Булос является "опытным юристом и уважаемым лидером в деловом мире, обладающим большим опытом работы на международной арене".

"Массад является хорошим дельцом и непоколебимым сторонником мира на Ближнем Востоке", - добавил Трамп.

Булос является миллиардером ливанского происхождения, он управляет семейной автомобильной компанией SCOA Nigeria.

Предприниматель активно поддерживал Трампа в ходе его президентской кампании, а сын Булоса - Майкл - женат на младшей дочери Трампа Тиффани.

Дональд Трамп США Массад Булос
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