Сторонники Трампа пытаются убедить его назначить Кэша Пателя директором ФБР

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает активно продвигаемую его сторонниками идею назначения его советника Кэша Пателя новым директором ФБР, сообщает в пятницу CNN со ссылкой на источники.

"Дональд Трамп обдумывает предложение своих сторонников назначить Кэша Пателя на пост главы ФБР", - информирует телеканал.

"Патель добивался назначения на пост директора ФБР, в том числе путем прямого обсуждения этого с Трампом, однако ранее претендовал также на пост директора ЦРУ, который в итоге получи Джон Рэтклифф", - добавляет CNN.

По данным телеканала, другими кандидатами на пост директора ФБР являются председатель комитета палаты представителей Конгресса США по вооруженным силам и бывший сотрудник ФБР Майк Роджерс, бывший глава Иммиграционной и таможенной полиции Марк Морган и юрист Джефф Дженсен.

Телеканал Fox News со ссылкой на источники в пятницу сообщил, что накануне Майк Роджерс встретился с переходной командой Трампа для обсуждения его кандидатуры на пост директора ФБР.

"Назначение Майка Роджерса на должность директора бюро было бы очень разумным шагом со стороны президента Трампа. Годы работы Майка в ФБР, а также в должности председателя комитета Палаты представителей Конгресса говорят о нем как о высоко квалифицированном кандидате", - заявил один из источников Fox News.

Рассмотрение Трампом кандидатур на пост директора ФБР, отмечает CNN, свидетельствует о том, что избранный президент "изучает возможность сократить десятилетний срок полномочий действующего директора ФБР Кристофера Рэя".

Трамп назначил Рэя руководить ФБР в 2017 году, на срок в 10 лет. СМИ США отмечают, что впоследствии Трамп неоднократно критиковал его, но не так сильно, как других официальных лиц Минюста, частью которого является ФБР. Тем не менее, Трамп потребовал его увольнения, когда Рэй заявил на слушаниях в Конгрессе, что ранение экс-президента в ухо во время июльского покушения не было вызвано пулей. Позднее в ФБР подтвердили, что Трамп получил ранение от пули стрелка.