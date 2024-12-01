Полиция применила водомет против протестующих в Тбилиси

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Грузинская полиция в воскресенье вечером применила водомет против участников акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Водомет применили на одной из прилегающих к парламенту улиц после того, как со стороны протестующих в сторону полицейских и спецназа МВД полетели камни и другие предметы.

Также полиция использует пожарные рукава, чтобы отогнать демонстрантов, которые пытаются прорваться к парламенту Грузии, кидают камни.

Участники протестной акции непрерывно обстреливают здание парламента пиротехникой.

В эти минуты на проспекте Руставели звучит требование к манифестантам разойтись.

Протесты в Грузии, которые продолжаются несколько дней, начались после решения правящей партии "Грузинская мечта" отложить переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 года.