Президент Грузии провела телефонные разговоры с главами Евросовета и дипломатии ЕС

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Президент Грузии Саломе Зурабишвили в воскресенье провела телефонные разговоры с президентом Европейского совета Антониу Коштой и новым верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас.

Зурабишвили обсудила с Коштой и Каллас ситуацию в Грузии, сообщила администрация грузинского президента.

Ранее в воскресенье Зурабишвили призвала к проведению новых парламентских выборов в Грузии. Накануне она заявила, что не собирается уходить с поста, несмотря на то, что срок ее полномочий истекает.

По словам Зурабишвили, она считает нелегитимным грузинский парламент и не признает нового президента, который должен быть избран в середине текущего месяца.

В Грузии несколько дней продолжаются акции протеста против решения правящей партии "Грузинская мечта" приостановить на четыре года евроинтеграцию страны.