В США примут новые правила для защиты подводных коммуникационных кабелей

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - За принятие новых норм по усилению защиты подводных коммуникационных кабелей проголосовала Федеральная комиссия по связи США, регулирующая в том числе связанные с Соединёнными Штатами международные линии коммуникации.

Как сообщают в четверг западные СМИ, председатель комиссии Джессика Розенворсел при этом напомнила о том, как на Тайване в 2023 году обвинили китайские суда в повреждении интернет-кабелей, ведущих на острова Мацзу в Тайванском проливе, а также о возможности того, что йеменские мятежники-хуситы могли ранее перерубить три подводных кабеля, ведущие в Европу и Азию.

"Хотя детали этих инцидентов остаются дискуссионными, ясно: такие объекты, местоположение которых публикуют в открытых источников для предотвращения случайных инцидентов с ними, могут превратиться в мишени", - приводят западные СМИ её слова.

Комиссия проводит первую с 2001 года крупную ревизию своей работы. В частности, там предлагают запретить выдавать иностранным компаниям, которых власти США сочли угрозой безопасности, лицензии на прокладку подводных кабелей, а также использовать их оборудование и технические услуги в обслуживании этой инфраструктуры.

В воскресенье стало известно о повреждении кабеля между Литвой и Швецией, а в понедельник - между Финляндией и Германией. В Швеции и Финляндии начали расследование причин инцидентов.

В датском Минобороны, в свою очередь, сообщали, что патрульный корабль проследил за передвижением китайского грузового судна Yi Peng 3. Слежение за ним началось накануне, когда был зафиксирован выход из строя подводных линий связи между Финляндией и Германией, а также между Швецией и Литвой. Якобы в это время китайское судно, шедшее из российского порта Усть-Луга, прошло над ними, отмечало американское издание The War Zone.

Сейчас, по данным сайта Marine Traffic, китайское грузовое судно находится в северной части Датских проливов.