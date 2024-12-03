Хуситы сообщили о новых ударах по объектам Израиля

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Повстанцы хуситы заявили, что вместе с проиранской военизированной группировкой "Исламское сопротивление Ирака" нанесли новые удары по израильским объектам.

"За последние 48 часов вооруженные силы Йемена совместно с "Исламским сопротивлением Ирака" провели три боевые операции против израильского врага", - заявил в соцсети представитель хуситов Яхья Сари и назвал все три операции успешными.

В частности, по словам Сари, они нанесли удары дронами по двум израильским объектам "в северной части оккупированной Палестины". Кроме того, атаке БПЛА подверглась "крайне важная цель в районе Умм-Рашраш на юге оккупированной Палестины" (в городе Эйлат - ИФ).