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Протестующие в Тбилиси продолжают обстреливать здание парламента пиротехникой

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Участники продолжающейся с вечера воскресенья акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси продолжают обстреливать здание парламента Грузии пиротехникой, сообщает корреспондент "Интерфакса".

В здании парламента видно много разбитых стекол.

Полиция из-за ограды периодически обливает водой демонстрантов, пытающихся приблизиться к стенам парламента.

При этом в полицейских участники акции бросают камни и другие предметы.

Периодически полиция применяет водомет на одной из прилегающих к зданию парламента улиц, где со стороны участников акции также не прекращаются попытки спровоцировать сотрудников правоохранительных органов на столкновение.

В частности, протестующие выкрикивают в адрес полицейских и спецназа МВД оскорбления, кидают в них различные предметы, целенаправленно запускают в их сторону пиротехнику.

В эти минуты акция на проспекте Руставели продолжается. Протестующие развели костер, где пытаются сушить одежду, намокшую в результате обстрела водометом.

В то же время сотрудники полиции и спецназа МВД остаются на небольшом отдалении от демонстрантов и, прикрываясь щитами от летящих камней и пиротехники, уже много часов стоят на своих позициях, не вступая в физический контакт с протестующими.

Тбилиси Грузия
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