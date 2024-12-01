Поиск

Иордания заявила о поддержке суверенитета Сирии

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Глава МИД Иордании Айман Сафади и его сирийский коллега Бассам ас-Саббаг в воскресенье провели телефонный разговор, посвященный атаке антиправительственных сил в Сирии, сообщает телеканал Roya TV.

"Сафади выразил обеспокоенность в связи с этими событиями, подтвердил поддержку королевством территориальной целостности, суверенитета, стабильности Сирии, а также безопасности ее граждан", - отмечает телеканал.

Ас-Саббаг проинформировал Сафади о недавних событиях в Сирии. В свою очередь глава иорданского МИД призвал усилить поиск политического решения сирийского кризиса, устранить его причины, восстановить безопасность и стабильность, искоренить терроризм.

В миреАсад заявил, что Сирия будет защищать территориальную целостность от террористовАсад заявил, что Сирия будет защищать территориальную целостность от террористовЧитать подробнее

Министры также договорились поддерживать связь и координировать усилия по нормализации региональной обстановки.

Ранее в воскресенье глава МИД Ирана отправился с визитом в Дамаск.

На этой неделе антиправительственные формирования начали наступление в провинциях Идлиб и Алеппо. Им удалось быстро взять под контроль ряд населенных пунктов. Командование мятежников утверждает, что контролирует, в частности, существенную часть города Алеппо, в том числе центральные кварталы. Аэропорт города закрыт.

Сирийские военные позднее подтвердили, что значительные силы мятежников стягиваются в город Алеппо.

В свою очередь сирийские СМИ передавали, что войска Сирии укрепили линии обороны в провинции Хама и в других районах, выходящих на юг провинции Идлиб. По антиправительственным группам наносятся авиаудары.

Сирия Иордания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Президент Ирана призвал исламский мир помочь в урегулировании кризиса в Сирии

В Грузии следствие выяснит цели прибытия в страну задержанных иностранцев

Военная операция на Украине

Потери ВСУ на курском направлении за время боевых действий превысили 37,1 тыс. человек

Швеция может отправить часть своих заключенных в Эстонию из-за нехватки мест в тюрьмах

Швеция может отправить часть своих заключенных в Эстонию из-за нехватки мест в тюрьмах

Премьер Грузии отметил, что акции в Тбилиси не были мирными

Премьер Грузии отметил, что акции в Тбилиси не были мирными

Пекин пообещал ответ на разрешение США на продажу Тайваню военного оборудования на $385 млн

В Эр-Рияде заработал метрополитен

На новых акциях протеста в Тбилиси были задержаны 50 человек

Авиавласти Кубы отменили извещения о дефиците топлива

Авиавласти Кубы отменили извещения о дефиците топлива

Что случилось этой ночью: воскресенье, 1 декабря

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });