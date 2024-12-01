Иордания заявила о поддержке суверенитета Сирии

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Глава МИД Иордании Айман Сафади и его сирийский коллега Бассам ас-Саббаг в воскресенье провели телефонный разговор, посвященный атаке антиправительственных сил в Сирии, сообщает телеканал Roya TV.

"Сафади выразил обеспокоенность в связи с этими событиями, подтвердил поддержку королевством территориальной целостности, суверенитета, стабильности Сирии, а также безопасности ее граждан", - отмечает телеканал.

Ас-Саббаг проинформировал Сафади о недавних событиях в Сирии. В свою очередь глава иорданского МИД призвал усилить поиск политического решения сирийского кризиса, устранить его причины, восстановить безопасность и стабильность, искоренить терроризм.

Министры также договорились поддерживать связь и координировать усилия по нормализации региональной обстановки.

Ранее в воскресенье глава МИД Ирана отправился с визитом в Дамаск.

На этой неделе антиправительственные формирования начали наступление в провинциях Идлиб и Алеппо. Им удалось быстро взять под контроль ряд населенных пунктов. Командование мятежников утверждает, что контролирует, в частности, существенную часть города Алеппо, в том числе центральные кварталы. Аэропорт города закрыт.

Сирийские военные позднее подтвердили, что значительные силы мятежников стягиваются в город Алеппо.

В свою очередь сирийские СМИ передавали, что войска Сирии укрепили линии обороны в провинции Хама и в других районах, выходящих на юг провинции Идлиб. По антиправительственным группам наносятся авиаудары.