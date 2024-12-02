Трамп заявил, что ХАМАС "заплатит суровую цену", если не освободит заложников до 20 января

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU -Избранный президент США Дональд Трамп в понедельник призвал палестинскую группировку ХАМАС освободить всех удерживаемых в секторе Газа заложников до его официального вступления в должность.

"Освободите заложников сейчас же", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

"Если заложники не будут освобождены до 20 января 2025 года, даты, когда я с гордостью вступлю в должность президента США, тем, кто (...) совершил эти зверства на Ближнем Востоке, придется заплатить суровую цену", - пригрозил будущий американский президент.

7 октября 2023 года боевики ХАМАС совершили нападение на Израиль, убив более 1,2 тыс. человек и захватив свыше 250 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.