На Балтике оба поврежденных кабеля связи вернулись в строй

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Проходящие по дну Балтийского моря подводные кабели связи между Финляндией и Германией, а также между Литвой и Швецией вновь введены в строй после того, как были повреждены в середине ноября.

"Обрыв подводного кабеля Cinia устранен. Прямое подводное кабельное сообщение между Финляндией и Германией снова работает", - сообщила финская компания Cinia, занимающаяся строительством оптоволоконных соединений.

Ремонтные в шведских водах, к востоку от Эланда, были завершены накануне. Телекоммуникационный кабель между Швецией и Литвой также был отремонтирован в четверг, сообщила владеющая кабелем шведская компания Arelion.

"Сейчас кабель работает на полную мощность", - говорится в сообщении.

Причина обрыва кабелей пока не известна. В связи с этими инцидентами подозрения вызвало китайское судно Yi Peng 3, которое находилось в это время в районе, где произошел инцидент. Сухогруз в настоящее время стоит на якоре в проливе Каттегат между Швецией и Данией.

Швеция направила официальный запрос в Китай о сотрудничестве по выяснению инцидентов. МИД Китая заявил о готовности сотрудничать.