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Китай готов участвовать в расследовании разрыва кабелей связи в Балтийском море

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Китай готов сотрудничать с разными странами в расследовании, направленном на выяснение причин повреждения двух кабелей в Балтийском море, заявил МИД КНР. Об этом сообщает Yle.

Подводный кабель C-Lion1 длиной около 1200 километров был поврежден в ночь с 17 на 18 ноября в особой экономической зоне Швеции. Это единственный подводный кабель, который идет напрямую из Финляндии в Центральную Европу, он проложен по тому же маршруту, что и российский газопровод "Северный поток". Расстояние между ними составляет несколько сотен метров.

В тот же день в шведских водах оборвался кабель связи между Швецией и Литвой.

В инцидентах подозревают китайское судно Yi Peng 3, которое находилось в это время в районе произошедшего. Сейчас Yi Peng 3 стоит на якоре в проливе Каттегат между Швецией и Данией.

28 ноября Швеция направила официальный запрос в Китай о сотрудничестве в связи со случившимся.

Китай Швеция Финляндия Дания Балтийское море МИД
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