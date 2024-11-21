МИД РФ отверг причастность России к инциденту с обрывом кабелей связи на Балтике

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - В Москве отвергают обвинения в причастности к разрыву коммуникационных кабелей на дне Балтийского моря, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Можно, конечно, во всем искать руку Москвы, но есть же все-таки просто логика, факты, объективные данные", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Так она прокомментировала сообщения в шведских и немецких СМИ о вероятности диверсии со стороны России при использовании судов под флагами КНР.

"Странам ЕС и странам НАТО надо вкладывать миллиарды не в террористический киевский режим, а в свой научно-технический прогресс, тогда многих проблем им удастся избежать, и не надо будет во всем обвинять кого-то: то Россию, то Китай, то инопланетян", - отметила Захарова.

Она обратила внимание на то, что даже в шведских СМИ многие эксперты приходят к выводу, что "с учетом активного судоходства на Балтике подобные инциденты просто неизбежны в силу ряда объективных причин". Среди таких причин, в частности, человеческий фактор, износ оборудования, сказала официальный представитель МИД РФ.

"Расследование, будем надеяться, будет доведено до конца, в отличие от ситуации с "Северным потоком", - подчеркнула Захарова.

17 ноября стало известно о повреждении кабеля между Литвой и Швецией, а 18 ноября – о неисправности в кабеле C-Lion1 между Финляндией и ФРГ. Кабель C-Lion1 был введен в эксплуатацию в 2016 году. Его длина составляет около 1,2 тыс. км, он проходит рядом с российским газопроводом "Северный поток". Швеция, Германия и Финляндия начали расследование.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что разрыв подводного кабеля связи между Финляндией и ФРГ не мог быть случайностью, вероятнее всего, он произошел в результате "гибридных действий".

Согласно информации, предоставленной порталом MarineTraffic, которую приводит газета The Financial Times со ссылкой на источники, сухогруз Yi Peng 3, зарегистрированный в Китае, проходил близ шведско-литовского и финско-немецкого подводного кабеля примерно в тот момент, когда были зафиксированы их повреждения в воскресенье и понедельник.

По данным сайта Marine Traffic, это судно под флагом КНР с 19 ноября стоит на якоре в северной части Датских проливов. Оно ранее вышло из Усть-Луги и направлялось в Порт-Саид.

Представитель МИД Китая Линь Цзян заявил, что правительство КНР требует от китайских судов строго соблюдать соответствующие законы и нормы безопасности, придает большое значение сохранности инфраструктуры, работает с международным сообществом в создании глобальных систем связи, в том числе подводных кабелей.