В Хельсинки назвали неумышленным повреждение интернет-кабеля между Финляндией и Швецией

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Повреждение интернет-кабеля между Финляндией и Швеций не является диверсией, заявил финский премьер-министр Петтери Орпо. Об этом сообщает Yle.

"Информация, которую я недавно получил, указывает на то, что повреждение объяснимо и за ним нет ничего особенного", - сказал Орпо.

Как сообщила полиция Финляндии, она провела проверку инцидента. По ее данным "ущерб был нанесен в результате земляных работ", кабель повредил экскаватор. Полиция не будет начинать досудебное расследование по этим делам.

Ранее в этот день СМИ Швеции и Финляндии сообщили, что интернет-кабель между двумя странами был поврежден в двух местах на сухопутной территории Финляндии: в поселке Вихти и в городе Эспоо.

В середине ноября в Балтийском море были повреждены два подводных кабеля связи между Финляндией и Германией и между Литвой и Швецией. Кабели были отремонтированы и 28 ноября заработали вновь. Виновным в инцидентах подозревают китайское судно Yi Peng 3, которое находилось в это время в шведских водах и могло повредить кабели своим якорем. Сухогруз в настоящее время стоит в проливе Каттегат между Швецией и Данией. МИД Китая заявил о готовности сотрудничать со следствием.