Лидер правящей партии Южной Кореи призвал уволить министра обороны

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Лидер пропрезидентской правящей партии Южной Кореи "Гражданская сила" Хан Дон Хун призвал президента Юн Сок Еля объяснить свое решение о введении военного положения и уволить министра обороны.

"Президент должен прямо и обстоятельно объяснить эту (...) ситуацию", - заявил Хан Дон Хун.

По его словам, министр обороны (Ким Ен Хен - ИФ), который рекомендовал ввести военное положение, должен быть немедленно отправлен в отставку, а все виновные должны быть привлечены к ответственности.

Лидер оппозиционной Объединенной демократической партии Южной Кореи Пак Чан Дэ заявил, что президент Юн Сок Ель не сможет избежать обвинения в государственной измене в связи с введением военного положения.

Он призвал президента Южной Кореи немедленно уйти в отставку.

Во вторник президент Южной Кореи объявил в стране военное положение в связи с антиправительственной активностью, через несколько часов он заявил, что согласен отменить военное положение, это решение поддержало правительство страны.