Несколько человек из администрации президента Южной Кореи подали в отставку

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Часть сотрудников администрации президента Южной Кореи Юн Сок Еля в среду подала в отставку, сообщает агентство "Ренхап".

По данным агентства, среди уволившихся чиновников - глава администрации президента Чон Чжин Сок, а также советник по национальной безопасности Шин Вон Сик и глава администрации по политическим вопросам Сун Тхэ Юн, а также семь других сотрудников.

Сам президент Юн Сок Ель пока не подал в отставку, несмотря на растущие призывы к его отставке из-за его ночного указа о введении военного положения.

Как сообщает "Ренхап", президент отложил первое запланированное на утро среды публичное мероприятие. Юн Сок Ель должен был возглавить совещание по борьбе с наркотиками, которое планировалось на 10 часов утра по местному времени (04:00 по Москве).