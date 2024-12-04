Министр обороны Южной Кореи извинился за военное положение и подал в отставку

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Глава Минобороны Южной Кореи Ким Ен Хен извинился перед гражданами страны за ситуацию с введением военного положения и сообщил, что подал прошение об отставке, передает в среду агентство Yonhap.

"Я подал президенту заявление об отставке, взяв на себя ответственность за беспорядок, вызванный введением военного положения", - заявил министр журналистам.

Ранее лидер пропрезидентской правящей партии Южной Кореи "Гражданская сила" Хан Дон Хун заявил, что министр обороны, который рекомендовал ввести военное положение, должен быть немедленно отправлен в отставку.

В среду оппозиция Южной Кореи инициировала процедуру импичмента президента страны Юн Сок Ёля. Позже крупнейшая в оппозиции Демократическая партия также подала предложение об отстранении от должности министра обороны.

Во вторник Юн Сок Ёль объявил в стране военное положение "в связи с антиправительственной активностью". Через несколько часов он заявил, что согласен отменить военное положение, это решение поддержало правительство страны.

Решение президента о введении военного положения вызвало непонимание как в правящей партии "Сила народа", так и у оппозиционеров из Демократической партии, которые назвали принятые меры антиконституционными. В итоге парламент единогласно проголосовал за отмену военного положения. Согласно Конституции Южной Кореи, в таких случаях президент страны обязан выполнять распоряжения парламента.