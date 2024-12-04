Оппозиция в Южной Корее инициировала процедуру импичмента президента

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Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Южнокорейские оппозиционные партии подали предложение об отстранении от власти президента Юн Сок Ёля после того, как он ввел, а затем отменил военное положение в стране, сообщают в среду южнокорейские СМИ.

Демократическая партия и пять менее крупных оппозиционных партий внесли соответствующее предложение в 14:43 по местному времени (8:43 по московскому).

Оппозиция планирует представить его на голосование в парламенте 6-7 декабря.

В Южной Корее для объявления импичмента необходимо, чтобы предложение поддержали как минимум две трети членов Национального собрания, что составляет 200 человек.

Во вторник Юн Сок Ёль объявил в стране военное положение "в связи с антиправительственной активностью". Через несколько часов он заявил, что согласен отменить военное положение, это решение поддержало правительство страны.

Решение президента о введении военного положения вызвало непонимание как в правящей партии "Сила народа", так и у оппозиционеров из Демократической партии, которые назвали принятые меры антиконституционными. В итоге парламент единогласно проголосовал за отмену военного положения. Согласно конституции Южной Кореи, в таких случаях президент страны обязан выполнять распоряжения парламента.