Москва надеется, что события в Сеуле не отразятся на обстановке на полуострове

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - В Москве рассчитывают, что события в Южной Корее не отразятся на ситуации на Корейском полуострове, заявила на брифинге представитель МИД Мария Захарова.

"Мы с тревогой наблюдаем за трагическими событиями, которые разворачиваются в Южной Корее. Рассчитываем, что они не отразятся на общественно-политической обстановке в целом на полуострове - она и без того осложнена провокационными действиями США и их союзников", - сказала она.

Она отметила, что МИД рекомендует российским гражданам и соотечественникам, находящимся в Южной Корее, находиться в контакте с посольством России.