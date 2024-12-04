Трамп может назначить главой Пентагона губернатора Флориды Десантиса

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность выдвижения кандидатуры губернатора Флориды Рона Десантиса вместо Пита Хегсета, ранее номинированного на пост главы Минобороны США, пишет Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

"Избранный президент Дональд Трамп рассматривает кандидатуру губернатора Флориды Рона Десантиса в качестве возможной замены Питу Хегсету, которого он выбрал на пост главы Пентагона", - сообщает Wall Street Journal.

По данным издания, Трамп обдумывает очередную перестановку в кабинете министров, поскольку и сенаторы-республиканцы, и конгрессмены-демократы недовольны кандидатурой Хегсета.