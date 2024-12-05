Акция протеста в Тбилиси прошла в мирной обстановке

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Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Акция протеста в Тбилиси проходила ночью необычно спокойно в отличие от предыдущих дней на проспекте Руставели.

Несколько сотен людей продолжали акцию после наступления темноты. Полицейские кордоны перекрыли прилегающие к зданию парламента улицы и площадь Свободы. Подразделения спецназа из-за относительно спокойной обстановки покинули дислокацию у полицейских кордонов.

Между тем отдельные инциденты все же произошли. Так, у здания парламента группа из нескольких женщин пыталась пройти сквозь ряды полицейских, выкрикивая оскорбления в их адрес. Женщин остановили, а вступившегося за них мужчину полицейские задержали.

Протестующие группами разместились на территории нескольких кварталов на проспекте Руставели. Они развели костры, так как температура воздуха в эти часы в Тбилиси почти до ноля градусов. Время от времени раздавались выстрелы фейерверков, но не в полицейских, как в предыдущие ночи, а в небо, что вызывало восторженные возгласы собравшихся.

Ранее в среду полиция провела спецоперацию с обысками и изъятием в офисах оппозиционных партий большого количества пиротехники, задержав при этом более десяти оппозиционеров.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил на брифинге, что обыски были не репрессивной, а превентивной мерой против насилия, проявленного в предыдущие дни на акциях.