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В Тбилиси задержан участник акции протеста, напавший с ножом на полицейского

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - В Тбилиси задержан гражданин, пытавшийся 30 ноября на акции протеста на проспекте Руставели напасть с ножом на полицейского, сообщает в четверг МВД Грузии.

По данным ведомства, мужчина 2006 года рождения во время митинга напал на полицейского с ножом с целью причинения вреда его здоровью. Задержанному грозит семилетний тюремный срок.

В МВД сообщили об аресте еще 15 человек, которые участвовали в акциях протеста, против них возбуждены уголовные дела.

Протесты в Тбилиси

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Тбилиси Грузия
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