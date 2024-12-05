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Оппозиция в Грузии рассчитывает, что протесты перерастут во всеобщую забастовку

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Один из лидеров грузинской оппозиции Георгий Вашадзе заявил, что в соответствии с решением оппозиционных партий ежедневные акции протеста против политики властей продолжатся и перерастут во всеобщее гражданское неповиновение и забастовку.

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"Наша задача - вызвать всеобщее неповиновение и всеобщую забастовку в стране", - сказал он журналистам.

По его словам, это решение было согласовано накануне между всеми представителями оппозиционных партий.

Вашадзе добавил, что на этом этапе крайне важно, чтобы протестные акции проводились по всей Грузии.

Протесты в Грузии начались после решения правящей партии "Грузинская мечта" отложить переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 года. Акции в Тбилиси и других городах республики продолжаются с конца ноября.

Протесты в Тбилиси

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Грузия Георгий Вашадзе
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