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Глава МИД Израиля считает, что есть шансы договориться с ХАМАС о заложниках

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Глава израильского МИД Гидеон Саар заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что у Израиля остались шансы прийти к договоренностям с ХАМАС об освобождении заложников, сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление офиса Саара.

Саар и Блинкен встретились на Мальте. Глава МИД Израиля сказал главе Госдепа, что заключить сделку по освобождению заложников возможно и что Израиль "серьезно настроен на достижение соглашения".

Кроме того, Саар и Блинкен обсудили ситуацию в Сирии и Ливане.

В ночь на 5 декабря Axios со ссылкой на израильских чиновников сообщил, что Израиль обновил и передал ХАМАС предложения по соглашению о прекращении огня в секторе Газа и об освобождении заложников.

Источники портала обратили внимание, что новые рамки соглашения "существенно не отличаются от предложений, которые обсуждались в августе, но не были реализованы". Но сейчас "основное внимание уделяется тому, чтобы попытаться претворить в жизнь главным образом первый этап этой сделки с некоторыми изменениями".

Этот этап предусматривал прекращение огня на шесть недель, вывод израильских войск из населенных районов сектора Газа, освобождение заложников в обмен на сотни палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах.

Хроника 07 октября 2023 года – 05 декабря 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль МИД ХАМАС Энтони Блинкен США Гидеон Саар
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