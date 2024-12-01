Салливан отметил, что говорить о сроках заключения соглашения Израиля и ХАМАС рано

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в воскресенье заявил, что не может назвать сроки одобрения возможного соглашения о перемирии между Израилем и группировкой ХАМАС.

"Мы будем работать круглосуточно над прекращением огня и возвращением заложников в Газе (...) Я не буду делать предсказаний о форме соглашения, его сроках", - заявил он в интервью NBC.

"Мы надеемся, что сможем выработать соглашение о перемирии и по заложникам, но пока оно еще не готово", - отметил Салливан.

Он также назвал значимым шагом вперед соглашение о перемирии между Израилем и движением "Хезболла", призвал гарантировать его выполнение.

В минувшую среду Салливан объявил о новой фазе работы для достижения соглашения между Израилем и ХАМАС. Советник добавил, что президент США Джо Байден планирует в этих целях взаимодействовать с Турцией, Катаром, Египтом и другими странами в регионе.

Позднее Axios передавал со ссылкой на источник, что Байден в телефонном разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху призвал его заключить соглашение с ХАМАС об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа.

Ранее официальные лица Израиля и США предполагали, что соглашение о прекращении огня в Ливане увеличит шансы на заключение сделки с ХАМАС.