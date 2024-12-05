Президент Молдавии отправила в отставку министра энергетики

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Майя Санду подписала указ об отзыве Виктора Парликова с должности министра энергетики.

Документ опубликован 5 декабря на официальном сайте президента.

"Виктор Парликов уходит в отставку с поста министра энергетики. Указ вступает в силу со дня подписания", - говорится в документе.

Ранее в четверг премьер-министр Молдавии Дорин Речан потребовал отставки Парликова, главы Energocom Виктора Бынзаря и члена наблюдательного совета Moldovagaz Сергея Тофилата. Как сказал премьер, Парликов "допустил ошибки, которые привели к кризису".

О руководстве Energocom Речан отметил, что компания не закупила нужные объемы газа, когда было возможно, по наиболее выгодным ценам, "мотивируя бюрократическими процедурами". Тофилата премьер обвинил в том, что тот "заблокировал закупки газа ответственными учреждениями, когда это было выгодно". При этом Речан призвал скорее созвать собрание акционеров Moldovagaz (50% акций принадлежит "Газпрому" - ИФ), чтобы назначить нового члена набсовета, а набсовет компании - в скорейшем порядке утвердить результаты конкурса о назначении нового правления.

Премьер-министр также заявил, что потребует введения чрезвычайного положения в энергетике с 16 декабря и будет лично исполнять обязанности главы Минэнерго: "Я буду сам координировать управление этим важным для страны сектором".

Он вновь подчеркнул, что "зима будет тяжелой", но правительство сделает все, чтобы "минимизировать риски".

На прошлой неделе Парликов провел в Санкт-Петербурге переговоры с главой "Газпрома" Алексеем Миллером и по возвращении в Кишинев заявил, что не исключает прекращения поставок российского газа для Приднестровья после 1 января 2025 года.

"Вопрос продолжения поставок газа на левобережье Днестра после 1 января 2025 года, когда завершится контракт на транзит российского газа через Украину, обсуждался в Петербурге, и дискуссии были сложными. Еще раньше руководство "Газпрома" заявило о готовности поставлять газ в Приднестровье по прежнему маршруту, но о транзите должны договариваться Молдавия и Украина. Мы провели работу, обратились в Киев. Окончательного решения пока не принято. Из дискуссий с украинскими коллегами я понимаю, что если решение о продолжении транзита и будет, то оно может быть принято в последний момент", - говорил Парликов.

В настоящее время "Газпром" поставляет объем в 5,7 млн кубометров в сутки. Молдавия закупает в Приднестровье у Молдавской ГРЭС около 80% необходимого объема электроэнергии по цене $66 за МВт. В случае прекращения этих поставок, Молдавия вынуждена будет покупать электроэнергию в Румынии по цене почти в два раза дороже.

На фоне возможного прекращения поставок российского газа в Приднестровье молдавские власти также готовятся к прекращению поставок электроэнергии от Молдавской ГРЭС. В связи с этим правительство Молдавии продлило обязательства по оказанию коммунальных услуг для Energocom до марта 2025 года. Парликов в связи с этим прогнозировал, что тарифы на электроэнергию в Молдавии могут вырасти на 50%.