Премьер-министр Молдавии напомнил о контрактных обязательствах "Газпрома"

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Молдавии Дорин Речан отказался отвечать на вопросы журналистов по поводу продолжения начатых на прошлой неделе переговоров с "Газпромом" о дальнейших поставках газа в Приднестровский регион.

"У России, "Газпрома" есть контрактные обязательства о поставке газа на границу Республики Молдова. Что здесь еще обсуждать?", - заявил он.

Переговоры с главой "Газпрома" Алексеем Миллером провел в Петербурге на прошлой неделе министр энергетики Молдавии Виктор Парликов, отставки которого Речан потребовал 5 декабря от президента Майи Санду.

Премьер-министр признал, что неопределенность относительно продолжения/прекращения поставок российского газа сохранится до последнего момента (нынешний контракт на транзит газа через Украину истекает 1 января).

По словам Речана, если российский газ не будет поступать на левый берег Днестра, Молдавии придется закупать больше электроэнергии в Европе, в первую очередь в Румынии, где цена примерно в полтора-два раза выше той, по которой молдавская госкомпания Energocom (АО "Энергоком") покупает в настоящее время электроэнергию у Молдавской ГРЭС в Приднестровье.

Согласно договору, сейчас цена составляет $66 за МВт. Договор Energocom с Молдавской ГРЭС также истекает 31 декабря 2024 года.

Парликов по возвращении в Кишинев после переговоров с главой "Газпрома" заявил, что не исключает прекращения поставок российского газа для Приднестровья после 1 января 2025 года.

"Вопрос продолжения поставок газа на левобережье Днестра после 1 января 2025 года, когда завершится контракт на транзит российского газа через Украину, обсуждался в Петербурге, и дискуссии были сложными. Еще раньше руководство "Газпрома" заявило о готовности поставлять газ в Приднестровье по прежнему маршруту, но о транзите должны договариваться Молдавия и Украина. Мы провели работу, обратились в Киев. Окончательного решения пока не принято. Из дискуссий с украинскими коллегами я понимаю, что если решение о продолжении транзита и будет, то оно может быть принято в последний момент", - говорил Парликов.

В настоящее время "Газпром" поставляет объем в 5,7 млн кубометров в сутки. Молдавия закупает в Приднестровье у Молдавской ГРЭС около 80% необходимого объема электроэнергии.

Глава Минэнерго подчеркнул, что Молдавия рассматривает все сценарии и готова будет решать проблемы вместе с администрацией Приднестровья и внешними партнерами. Если Приднестровье не будет иметь достаточного количества газа, Молдавская ГРЭС не сможет вырабатывать электроэнергию для правого берега Днестра, что обернется острым энергетическим кризисом для всей Молдавии.

На фоне возможного прекращения поставок российского газа в Приднестровье молдавские власти также готовятся к прекращению поставок электроэнергии от Молдавской ГРЭС. В связи с этим правительство Молдавии продлило обязательства по оказанию коммунальных услуг для АО "Энергоком" до марта 2025 года. Парликов в связи с этим прогнозировал, что тарифы на электроэнергию в Молдавии могут вырасти на 50%.

Премьер-министр Молдавии в четверг потребовал отставки министра энергетики страны, а также директора госкомпании Energocom Виктора Бынзаря и члена наблюдательного совета компании "Молдовагаз" Сергея Тофилата. Он объяснил свое требование плохой подготовкой к зимнему отопительному сезону и тем, что компании "Энергоком" и "Молдовагаз" "не создали достаточных запасов газа, создав угрозу энергетической безопасности Молдавии". Президент Майя Санду отправила Парликова в отставку.