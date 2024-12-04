Израильские военные нанесли удар по ракетной установке на юге Ливана

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Командовании Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявило, что израильская авиация атаковала в южном Ливане ракетную установку, присутствие которой нарушало режим прекращения огня между Израилем и движением "Хезболла".

"Ранее сегодня военные обнаружили ракетную установку в Мадждал-Зуне, южный Ливан. Речь шла о нарушении договоренностей между Израилем и Ливаном и об угрозе Государству Израиль, и ВВС нанесли удар по установке", - говорится в сообщении в телеграм-канале ЦАХАЛ.

Кроме того, военные вывели из строя неприятельские вооружения, найденные в районе населенных пунктов Хиам и Айтаруна. Командование напомнило, что подразделения ЦАХАЛ остаются на юге Ливана и готовы действовать против угроз в адрес Израиля.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и "Хезболлой" вступило в силу на прошлой неделе. По его условиям, израильская армия будет поэтапно уходить с территории Ливана и оставляет за собой право наносить удары по бойцам "Хезболлы", если решит, что те представляют угрозу для безопасности Израиля.

В понедельник "Хезболла", впервые после заключения с Израилем соглашения, объявило об атаке на позиции израильской армии в районе приграничной ливанской деревни Кфар-Шуба на юго-востоке Ливана. В движении отметили, что их действия стали ответом "на неоднократные нарушения израильским врагом соглашения о прекращении огня".

До этого израильские военные нанесли несколько ударов в Ливане по бойцам "Хезболлы", нарушившим, по мнению Израиля, соглашение о прекращении огня.

Накануне глава Минобороны Израиля Исраэль Кац пригрозил, что израильские военные нанесут удары не только по позициям "Хезболлы", а по всему ливанскому государству, если режим прекращения огня будет нарушен.