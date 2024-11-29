И.о. премьера Абхазии хочет провести переговоры с РФ о возобновлении финпомощи республике

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба в пятницу заявил журналистам в Сухуме о намерении провести переговоры с представителями правительства России о возобновлении российской финансовой помощи республике.

Отвечая на вопрос, по какой причине было приостановлено софинансирование заработных плат работников бюджетной сферы, он отметил, что "в программе гармонизации законодательств России и Абхазии предусмотрена возможность частичной или полной приостановки российской финансовой помощи при невыполнении пунктов этой программы".

При этом он отметил, что план гармонизации не является законом ни в РФ, ни в Абхазии. "Это - "дорожная карта" для сближения законодательств двух стран. Мне непонятно, каким образом неисполнение программы гармонизации может повлечь штрафные санкции в части финансирования. Я не участвовал в этих переговорах и мне сложно объяснить, почему этот пункт появился", - сказал он.

Глава МИД Абхазии Сергей Шамба в начале сентября сообщил, что Россия частично приостановила финансовую помощь Абхазии из-за невыполнения обязательств по ратификации ранее подписанных соглашений.

"С 1 сентября приостановлено финансирование по некоторым выплатам. Это, очевидно, первые шаги. Кроме того, стоит вопрос о том, что отныне переток электроэнергии, с которым мы сталкиваемся каждый раз зимой, будет оплачиваться по коммерческим ценам", - сказал он.

Министр признал, что с российской стороны Абхазию не раз предупреждали о возможных последствиях неисполнения обязательств.

Программа гармонизации законодательств РФ и Абхазии была подписана 12 ноября 2020 года и утверждена решением межправительственной комиссией 23 ноября 2020 года.