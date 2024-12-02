Экс-президент Абхазии Бжания вернулся в Сухум после поездки в Москву

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Бывший президент Абхазии Аслан Бжания, уехавший после досрочной отставки в Москву, вернулся в понедельник в республику, сообщает информационный центр экс-президента.

"Аслан Бжания вернулся в Абхазию после поездки в Москву. На российско-абхазской границе экс-президента встретила большая группа его сторонников", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что по прибытии в Сухум в офисе партии ветеранов грузино-абхазской войны "Амцахара" (Родовые огни) он провел встречу с активистами партии и своими сторонниками.

Ранее Бжания заявил, что намерен участвовать в досрочных выборах главы республики, назначенных на 15 февраля.