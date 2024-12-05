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Лидер "Хезболлы" выразил поддержку правительству Сирии

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Лидер ливанского движения "Хезболла" Наим Кассем заявил о готовности оказать поддержку властям Сирии в связи с эскалацией конфликта в этой стране, сообщает телеканал "Аль-Майядин".

"Мы, члены "Хезболлы", будем поддерживать Сирию в борьбе с агрессией против нее", - сказал он.

По словам Кассема, действия антиправительственных группировок в Сирии "поощряются США и Израилем из-за их бессилия в секторе Газа". Кассем считает, что эти группировки "хотят поменять позицию Сирии с сопротивления на служение израильскому врагу".

На прошлой неделе в Сирии антиправительственные формирования начали наступление в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо. Им удалось взять под контроль ряд населенных пунктов.

Алеппо Идлиб Хезболла Сирия Наим Кассем
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