ВС Ливана направили на укрепление границы страны с Сирией

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Командование Вооруженных сил Ливана перебросило подкрепления для усиления охраны северного и восточного участков границы с Сирией, сообщает Аль-Арабийя" со ссылкой на заявление ливанских военных.

Передислокацию войск провели "в ожидании чрезвычайной ситуации". Военные уточнили, что Ливан переживает "исключительный период", и все участники политической жизни страны должны сотрудничать ради национальных интересов.

В командовании напомнили, что в рамках режима прекращения огня между Израилем и движением "Хезболла" продолжают развертывание войск на юге Ливана. При этом ливанская сторона обвинила Израиль в регулярных нарушениях перемирия, отмечает "Аль-Арабийя".

На прошлой неделе в Сирии антиправительственные формирования начали наступление в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо. Им удалось быстро взять под контроль ряд населенных пунктов.

5 декабря стало известно, что сирийские войска отошли из города Хама на другие позиции.