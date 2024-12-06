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Лидер правящей партии Южной Кореи призвал к немедленной отставке президента

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Лидер правящей партии Южной Кореи "Гражданская сила" Хан Дон Хун призвал к немедленному отстранению президента страны Юн Сок Ёля от власти, сообщает "Ренхап".

"Учитывая вновь открывшиеся факты, я считаю необходимым незамедлительно отстранить президента Юн Сок Ёля от его обязанностей по защите Республики Корея и ее народа", - цитирует агентство заявление Хан Дон Хуна, сделанное во время экстренного заседания руководства партии.

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Лидер "Гражданской силы" сообщил, что в четверг подтвердилось, что Юн Сок Ёль дал указание командующему контрразведкой Е Ин Хену задержать ключевых политических деятелей, обвинив их в том, что они представляют собой "антигосударственные силы", и даже мобилизовал разведку для их задержания.

Хан Дон Хун отметил, что существует вероятность, что президент Южной Кореи, если останется у власти, может снова предпринять радикальные действия, которые подвергнут страну большому риску.

Ранее лидер правящей партии заявлял, что приложит усилия для ее объединения, чтобы заблокировать принятие законопроекта оппозиции об импичменте президента.

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Как сообщалось, главная оппозиционная партия добивается голосования по предложению об импичменте главы государства в субботу, 7 декабря.

Южнокорейская оппозиция во главе с Демократической партией в ответ на действия президента внесла на рассмотрение парламента страны предложение об импичменте Юн Сок Ёля. Депутаты обвинили Юн Сок Ёля в том, что он объявил военное положение, проигнорировав требующиеся для этого законные и конституционные предварительные условия.

"Представители шести оппозиционных партий в среду передали в секретариат Национального собрания соответствующее ходатайство, под которым поставил подпись 191 депутат", - сообщило южнокорейское издание "Чосон ильбо".

В соответствии с правилами работы Национального собрания (парламент Южной Кореи) голосование по импичменту должно пройти в срок от 24 до 72 часов после внесения предложения, напомнило издание.

Для принятия предложения по импичменту требуется большинство в две трети голосов, которое должно быть поддержано как минимум восемью законодателями от правящей партии "Гражданская сила".

Во вторник, 3 декабря, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил военное положение "в связи с антиправительственной активностью". Через несколько часов он согласился его отменить, это решение поддержало правительство страны. В среду министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен попросил прощения у сограждан за ситуацию с военным положением и подал прошение об отставке, которое Юн Сок Ёль принял в четверг.

Южная Корея Гражданская сила Хан Дон Хун Юн Сок Ёля военное положение
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