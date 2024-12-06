Лидер правящей партии Южной Кореи призвал к немедленной отставке президента

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Лидер правящей партии Южной Кореи "Гражданская сила" Хан Дон Хун призвал к немедленному отстранению президента страны Юн Сок Ёля от власти, сообщает "Ренхап".

"Учитывая вновь открывшиеся факты, я считаю необходимым незамедлительно отстранить президента Юн Сок Ёля от его обязанностей по защите Республики Корея и ее народа", - цитирует агентство заявление Хан Дон Хуна, сделанное во время экстренного заседания руководства партии.

Лидер "Гражданской силы" сообщил, что в четверг подтвердилось, что Юн Сок Ёль дал указание командующему контрразведкой Е Ин Хену задержать ключевых политических деятелей, обвинив их в том, что они представляют собой "антигосударственные силы", и даже мобилизовал разведку для их задержания.

Хан Дон Хун отметил, что существует вероятность, что президент Южной Кореи, если останется у власти, может снова предпринять радикальные действия, которые подвергнут страну большому риску.

Ранее лидер правящей партии заявлял, что приложит усилия для ее объединения, чтобы заблокировать принятие законопроекта оппозиции об импичменте президента.

Как сообщалось, главная оппозиционная партия добивается голосования по предложению об импичменте главы государства в субботу, 7 декабря.

Южнокорейская оппозиция во главе с Демократической партией в ответ на действия президента внесла на рассмотрение парламента страны предложение об импичменте Юн Сок Ёля. Депутаты обвинили Юн Сок Ёля в том, что он объявил военное положение, проигнорировав требующиеся для этого законные и конституционные предварительные условия.

"Представители шести оппозиционных партий в среду передали в секретариат Национального собрания соответствующее ходатайство, под которым поставил подпись 191 депутат", - сообщило южнокорейское издание "Чосон ильбо".

В соответствии с правилами работы Национального собрания (парламент Южной Кореи) голосование по импичменту должно пройти в срок от 24 до 72 часов после внесения предложения, напомнило издание.

Для принятия предложения по импичменту требуется большинство в две трети голосов, которое должно быть поддержано как минимум восемью законодателями от правящей партии "Гражданская сила".

Во вторник, 3 декабря, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил военное положение "в связи с антиправительственной активностью". Через несколько часов он согласился его отменить, это решение поддержало правительство страны. В среду министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен попросил прощения у сограждан за ситуацию с военным положением и подал прошение об отставке, которое Юн Сок Ёль принял в четверг.