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В парламенте Южной Кореи в субботу пройдет голосование по импичменту президента

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Южнокорейские парламентарии готовятся проголосовать по импичменту президента Юн Сок Ёля после того, как он ввел, а затем отменил военное положение в стране.

Оппозиция Южной Кореи инициировала процедуру импичмента в среду. Голосование пройдет в парламенте во второй половине дня в субботу.

В Южной Корее для объявления импичмента необходимо, чтобы предложение поддержали как минимум две трети членов Национального собрания, что составляет 200 человек. Представители правящей партии "Сила народа", членом которой является и президент, занимают 108 мест, тогда как представители оппозиции - 192, из них 171 принадлежит членам Демократической партии.

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При этом лидер "Силы народа" Хан Дон Хун в пятницу призвал к немедленному отстранению Юн Сок Ёля от власти в связи с тем, что, как стало известно в четверг, президент дал указание командующему контрразведкой Е Ин Хену задержать ключевых политических деятелей, обвинив их в том, что они являются "антигосударственными" силами.

В связи с этим СМИ отмечают, что парламенту, вероятно, удастся набрать необходимое количество голосов для импичмента президента.

Если это произойдет, то президента отстранят от работы, пока Конституционный суд не решит, поддержать ли это предложение. На это у них будет 180 дней.

Вместе с тем, по данным опроса Gallup, в последние дни рейтинг одобрения работы Юн Сок Ёля опустился до 13%. Это самый низкий показатель за все его время на посту.

Граждане Южной Кореи уже давно выражают недовольство президентом. В июле этого года более 1 млн человек подписали петицию на сайте парламента страны, которая призывала объявить ему импичмент. В петиции говорилось, что Юн Сок Ёль должен покинуть пост из-за кризисных ситуаций, с которыми столкнулась страна. Среди них отмечается напряженная ситуация между Южной Кореей и КНДР, ухудшение экономической ситуации и коррупция.

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Также в ноябре в южнокорейских СМИ активно обсуждался скандал, связанный с Юн Сок Ёлем и его супругой. Их обвиняли в оказании незаконным образом влияния на внутрипартийные электоральные процессы. Президент заявил, что не совершал никаких противоправных действий.

Во вторник Юн Сок Ёль объявил в стране военное положение "в связи с антиправительственной активностью". Через несколько часов он заявил, что согласен отменить военное положение, это решение поддержало правительство страны.

Решение президента о введении военного положения вызвало непонимание как в правящей партии "Сила народа", так и у оппозиционеров из Демократической партии, которые назвали принятые меры антиконституционными. В итоге парламент единогласно проголосовал за отмену военного положения. Согласно конституции Южной Кореи, в таких случаях президент страны обязан выполнять распоряжения парламента.

Юн Сок Ель Южная Корея
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