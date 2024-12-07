В Тбилиси неизвестные избили съемочную группу грузинского оппозиционного телеканала

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - В Тбилиси в субботу неизвестные напали на журналистку и оператора грузинского оппозиционного телеканала "ТВ-Пирвели".

Пострадавшая журналистка Мака Чихладзе сообщила, что десятки неизвестных в масках нанесли ей несколько ударов и жестоко избили оператора Гиоргия Шецирули.

На кадрах, распространенных грузинскими телеканалами, видно, как люди в масках избивают оператора, а один из них нападает на журналистку.

По словам Чихладзе, пострадавший оператор находится в больнице.

Она уточнила, что нападение произошло, когда эти люди дрались на одной из улиц в центре Тбилиси с группой участников акции протеста, которая в эти часы проходит на проспекте Руставели.

Между тем представители грузинской оппозиционной коалиции "За перемены" сообщили, что в их офис ворвалась группа неизвестных в масках, они избили двух членов партии.