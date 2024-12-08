Премьер Сирии призвал провести в стране выборы

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Премьер Сирии Гази аль-Джалали, согласившийся управлять страной после захвата мятежниками Дамаска, заявил, что в республике потребуются выборы.

В интервью Al Arabiya в воскресенье он пояснил, что в Сирии следует "провести свободные выборы".

По словам аль-Джалали, он контактировал с лидерами антиправительственных формирований по поводу того, как следует управлять страной в переходный период.

Ранее сообщалось, что аль-Джалали согласился до выборов продолжать руководить правительством Сирии. Мятежники, со своей стороны, заверили, что не собираются мстить сторонникам прежней власти.

В воскресенье утром силы мятежников зашли в Дамаск и заявили о захвате власти. Они предположили, что президент Сирии Башар Асад бежал из страны.