Эксперт РФ заявил о способности премьера Сирии руководить страной до прояснения ситуации

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали, имеющий репутацию технократа, вполне возможно, продолжит свою деятельность в период прояснения соотношения сил в стране, считает руководитель секции исследования стран Ближнего Востока и Северной Африки Высшей школы экономики Андрей Бакланов.

"Ситуация меняется динамично. Соотношение военных сил сейчас является решающим фактором. Мало что известно о ситуации на поле боя. Один из возможных вариантов развития событий связан с позицией сирийского премьер-министра, который известен, как технократ. Возможно, что он способен более мягко осуществить административные функции в период, когда будет проясняться соотношение сил", - сказал он в воскресенье "Интерфаксу".

По мнению аналитика, в Сирии не заинтересованы, чтобы события развивались "по ливийскому варианту", как это происходило после свержения Каддафи.

Что касается перспектив диалога будущих сирийских властей с Москвой, то, как считает Бакланов, есть определенные позитивные моменты.

"Среди оппозиции есть выпускники наших высших учебных заведений. И они в Сирии известные люди. Все зависит от соотношения сил в руководстве (оппозиции). Полагаю, многие будут ориентироваться на поиск компромисса. Среди сирийского населения, даже в тех районах, где жители были против жестких методов Асада, всегда были довольно дружественно настроены в отношении России. Любая политическая сила, претендующая на власть, думаю, будет учитывать этот фактор", - отметил эксперт-востоковед.

В свою очередь, фактор Башара Асада с учетом нынешнего развития ситуации теряет значимость, полагает собеседник агентства. "Пока все весьма туманно. Даже место его нахождения неизвестно. Но если вопрос стоит таким образом, что в Дамаске находятся новые люди, то фактор Асада уже теряет оперативное значение", - сказал Бакланов.

В воскресенье аль-Джалали, согласившийся управлять страной после захвата мятежниками Дамаска, заявил, что в республике потребуются выборы.

Утром 8 декабря силы мятежников зашли в Дамаск и заявили о захвате власти. Они предположили, что президент Сирии Башар Асад бежал из страны.