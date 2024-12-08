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Занявшие Дамаск группировки вступили в бои с курдами

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Антиправительственные группировки в Сирии, заявившие ранее в воскресенье о захвате Дамаска, начали боевые действия против курдских военизированных формирований на севере страны, сообщает The Times of Israel.

По данным газеты, мятежники в соцсетях утверждают, что начали операции против курдов в городе Манбидж.

The Times of Israel подчеркивает, что, таким образом, формирования, которые до недавних пор взаимодействовали для борьбы против сирийской правительственной армии, теперь, судя по всему, будут противостоять друг другу. Западные СМИ, в свою очередь, отмечают, что группировки, сумевшие за последние дни сильно потеснить сирийскую армию, порой радикально отличаются друг от друга по идеологическим, политическим взглядам.

Сирия
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